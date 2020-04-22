Süddeutsche Zeitung призывает Брюссель не допустить раскола Европы на Север и Юг

22.04.2020, 11:50, Новости дня

Своей помощью Италии РФ и Китай пытаются расколоть Европу на Север и Юг, пишет Süddeutsche Zeitung. И у них получается, ведь пока они оказывают итальянцам поддержку в трудной ситуации, лидеры ЕС бездействуют и спорят друг с другом в Брюсселе. Чтобы помешать этому и не допустить распространения антиевропейских настроений, европейцам нужно помочь своим южным соседям в борьбе с пандемией и её последствиями, призывает автор статьи Томас Фромм.



Reuters

О том дне, когда российские военно-транспортные самолёты с гуманитарной помощью приземлились в аэропорту Рима, итальянцы будут вспоминать ещё долго, пишет Süddeutsche Zeitung. «Из РФ с любовью» — послание из Москвы прозвучало чётко и ясно, хотя, конечно же, понятно, что дело не только в любви, считает автор статьи Томас Фромм.

Кремль продвигал свои геополитические интересы в европейской стране, исчерпавшей свои медицинские, организационные и экономические ресурсы. Но для итальянских семей одно стало ясно: в трудный момент первыми на помощь им пришли не северные соседи из ЕС, а РФ и Китай.

Кадры из аэропорта обладают большой силой, возможно, даже большей, чем кадры из Брюсселя, которые люди увидят в этот четверг. Главы государств и правительств Евросоюза вновь будут обсуждать дальнейшие меры по оказанию помощи странам, сильнее всего пострадавшим от коронавируса. Без конфликтов не обойдётся, полагает Фромм. Средиземноморские страны требуют выпустить совместные облигации еврозоны, так называемые коронабонды. Такие государства, как Германия и Нидерланды, выступают против.

На фоне эпидемии коронавируса вновь зазвучали старые обвинения, продолжает издание. Вместо солидарности, понимания и открытого общения мы наблюдаем стереотипы и недоверие. С одной стороны, «творческие и жизнерадостные, но, к сожалению, ненадёжные итальянцы». С другой, «хладнокровные прагматики, строгие воспитатели и карьеристы». «На фоне эпидемии коронавируса такие образы могут усилиться, что приведёт к опасным последствиям», предостерегает Фромм.

Экономически слабая Италия чувствует себя брошенной. Для тех же, кто считал, что от Европы и так нечего ожидать, помощь Москвы и Пекина стала ещё одним доказательством недееспособности Брюсселя и высокомерия северных соседей. Например, для лидера партии «Лига» Маттео Сальвини. Такие «популисты», как он, видят в происходящем «исторический шанс» для дальнейшего распространения антиевропейских настроений.

Брюссель обязан этого не допустить, призывает немецкий журналист, и помочь в борьбе с пандемией и её экономическими последствиями. В этом Европе может помочь создание «фонда восстановления с совместными облигациями, чёткими содержательными целями и временными рамками». Это будет сигнал не только Риму и Мадриду, но и всему миру, подчёркивает Фромм: «Европейцы держатся вместе, помогают друг другу — и не позволят разделить себя на Север и Юг».