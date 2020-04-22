По факту жестокого обращения с ребенком в реабилитационном центре Копейска начата проверка

22.04.2020, 11:48, Новости дня

Следственные органы начали проверку информации о том, что в реабилитационном центре для несовершеннолетних в Копейске 13-летнему воспитаннику связали руки перед поездкой в больницу, сообщило следственное управление СК по Челябинской области.

«В региональных СМИ была размещена информация о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и остригли. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка», – сообщается на сайте СК.

Следователи намерены проверить достоверность информации, изучить обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение.

В свою очередь в прокуратуры региона отметили, что по данному факту также организована проверка, передает РИА «Новости».

Как сообщила на своей странице в Facebook вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, работников Копейского социально-реабилитационного центра уличили в жестокости к ребенку. 13-летнего подростка перед поездкой в больницу остригли, а также связали руки.

«Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребенку в Копейском социально-реабилитационном центре. Случае, который еще и пытались скрыть. Ребенка перед поездкой в больницу остригли и связали руки. Уже начата проверка», – написала Гехт.

По словам чиновницы, власти планируют довести «это дело до суда», поскольку «жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков».