 

В Забайкалье сообщили о пожарах площадью почти 5 тысяч гектаров

22.04.2020, 11:42, Новости дня

В Забайкальском крае загорелся заказник “Цасучейский бор” на площади 730 га. В тушении заказника принимают участие 89 человек и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

Как объяснили в ведомстве, огонь перешел в тайгу из степи. Краевые власти также сообщают, что изначально в возникновении пожара виноваты неизвестные поджигатели – сейчас их ищут оперативники, будут возбуждены уголовные дела.

Всего в Забайкалье зарегистрировали семь пожаров на площади 4,9 тысячи гектаров. “Четыре пожара действуют на площади 785 га, три пожара локализовано на площади 4 тыс. 118 га”, – передает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов. В тушении пожаров участвуют 234 человека.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в этом году местные жители, пострадавшие от лесных пожаров, не получат компенсаций в связи с дефицитом федерального бюджета, вызванного эпидемией коронавируса.

“В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег!” – сказал губернатор.

Он попросил глав районов известить об этом жителей и подчеркнул, что в этом году “совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров”.

Во время прошлогодних апрельских пожаров в Забайкалье сгорели полностью или частично 17 сел на юге края, в больницах оказались десятки человек, сотни остались без крыши над головой, без хозяйства и имущества. Пострадавшими от пожаров признаны почти 650 человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности: причиной пожаров стали подпалы сухой травы и горящие свалки.

 



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