 

В Узбекистане одиноких пенсионеров и инвалидов обеспечат средствами защиты от коронавируса

22.04.2020, 11:42, Новости дня

В Узбекистане одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно выдавать средства защиты от коронавируса, сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

В комплект средств защиты от коронавируса будут входить:

десять одноразовых стерильных масок;
десять пар одноразовых стерильных перчаток;
два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 мл, минимальное содержание спирта –​ 60%);
антибактериальное мыло −​ два куска по 100 граммов.

Все эти средства будут закупаться за счет местных бюджетов.

В Узбекистане, по данным на 22 апреля, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 1692, сообщается со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Выздоровели 372 человека, накануне от коронавируса в Узбекистане скончался шестой пациент.

 



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