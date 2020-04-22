В Узбекистане одиноких пенсионеров и инвалидов обеспечат средствами защиты от коронавируса
22.04.2020, 11:42, Новости дня
В Узбекистане одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно выдавать средства защиты от коронавируса, сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
В комплект средств защиты от коронавируса будут входить:
десять одноразовых стерильных масок;
десять пар одноразовых стерильных перчаток;
два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 мл, минимальное содержание спирта – 60%);
антибактериальное мыло − два куска по 100 граммов.
Все эти средства будут закупаться за счет местных бюджетов.
В Узбекистане, по данным на 22 апреля, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 1692, сообщается со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
Выздоровели 372 человека, накануне от коронавируса в Узбекистане скончался шестой пациент.
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