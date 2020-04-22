В Украине по расчетам более двух миллионов безработных

22.04.2020, 11:40, Новости дня

В Украине число безработных по расчетам превышает два миллиона. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил “РБК-Украина” в интервью, опубликованном 22 апреля.

“Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более двух миллионов людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица”, – сказал он.

По словам премьер-министра, с точки зрения экономики карантин в Украине касается шести сфер, где больше всего рабочих мест.

“Ключевая [сфера] – это общественный транспорт и пассажирские перевозки. Весь грузовой транспорт у нас задействован, как и товарооборот, как и в целом работают основные отрасли экономики. Работают все заводы, все фабрики, мы нигде производство не останавливали. Ограничены туризм, общественное питание, пассажирский транспорт, сфера бытовых услуг и розничная торговля непродовольственными товарами”, – объяснил Шмыгаль.

Он отметил, что из-за карантина больше всего пострадал малый и средний бизнес, который работает в упомянутых сферах экономики.

30 марта Шмыгаль заявил, что из-за экономической ситуации Украина не может не работать много месяцев. 10 апреля он анонсировал выход украинцев на работу уже в мае.

10 апреля Шмыгаль говорил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест. По его словам, за последние две недели число официально зарегистрированных безработных выросло почти на 50 тыс. и достигло порядка 320 тыс.

На утро 21 апреля COVID-19 подтвержден у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,56 млн, из них 177,5 тыс. умерли, более 686 тыс. выздоровели.