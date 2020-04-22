В 2020 году финансирование 984 больниц сократится на 10–50%, могут быть сокращения штата

22.04.2020, 11:40, Новости дня

Во время аудита системы здравоохранения около 1 тыс. больниц в Украине заявили о дефиците финансирования в 2020 году. Об этом на брифинге в Киеве 22 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Степанов напомнил, что в рамках второго этапа медицинской реформы больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья. По состоянию на 22 апреля НСЗУ подписала договоры с более чем 1600 учреждениями.

“Во время аудита [было установлено], что у 984 больниц есть дефицит. Что это означает? Что в 2020 году они получают средств меньше, чем в 2019 году. Такое уменьшение составляет от 10% до 50%”, – рассказал Степанов.

В качестве примера он привел Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Запорожье. Недофинансирование центра в этом году, по информации Степанова, составит 67 млн грн.

“Последствие такого недофинансирования, по прогнозам руководства департамента здравоохранения Запорожской области, – это сокращение бригад экстренной помощи со 154 до 110. То есть, с одной стороны, будут уволены медицинские работники, с другой – большое количество людей, которые звонят в 103, в связи с уменьшением бригад будет больше времени ждать приезда скорой помощи”, – сказал Степанов.

Министр отметил, что “в зоне особого риска недостаточного финансирования” – противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и специализированные медицинские направления.

“Что касается сокращения работников, вижу в этом один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Наши врачи – это главный ресурс предоставления медицинской помощи… По результатам аудита мы будем вносить определенные изменения, чтобы сокращения медицинских работников не произошло”, – подчеркнул министр.

Степанов инициировал аудит отечественной медицинской отрасли в начале апреля, сообщил Минздрав.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. На этом этапе в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг.