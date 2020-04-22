Востоковед Мишин: Обстоятельства подтолкнули политических конкурентов в Израиле сформировать мегакабинет из 36 министров

22.04.2020, 11:40, Новости дня

Атмосфера блоковости в правительстве Израиля и наличие двух сильных центров принятия решений может повлиять на его эффективность. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

“Действующий премьер-министр Израиля, лидер правой партии “Ликуд” Биньямин Нетаньяху и его непримиримый оппонент, глава левоцентристского альянса “Кахоль-Лаван” Бени Ганц все же пошли на подписание довольно противоречивого коалиционного соглашения. 41-й параграф договоренностей формирует достаточно громоздкую политическую конструкцию, которую называют правительством национального единства. Из-за этого 35-й в истории Израильского государства кабинет министров именуют “кризисным”, “раздутым” и “двухголовым”, – рассказал собеседник.

Пойти на такой шаг политических противников, по его мнению, вынудили чрезвычайные обстоятельства.

“Действительно новый кабмин порожден чрезвычайными обстоятельствами: Израиль за 17 месяцев пережила серию из трех внеочередных выборов в Кнессет, каждые стоимостью в 5 млрд шекелей (около $1,4 млрд), но они так и не смогли выявить блок победителей. На это накладываются негативные социальные и экономические эффекты от пандемии коронавируса, ведь уже более 1 млн израильтян лишились работы, а частный бизнес понес потери в более чем 40 млрд шекелей (почти $11,3 млрд). Именно эти обстоятельства подтолкнули политических конкурентов к сговорчивости и повысили их договороспособность, хотя чтобы удовлетворить аппетиты политиков двух лагерей будет сформирован мегакабинет из 36 министров. По сравнению с первым правительством Израиля Давида Бенгуриона число портфелей выросло в три раза”, – отметил Мишин.

Он считает, что наличие двух центров принятия решений осложнит работу правительства.

“Основная трудность, с которой столкнется новое правительство – наличие в нем двух центров принятия решений. Кабинет, организуемый на 36 месяцев, будет управляться на ротационной основе: 50% времени действующим премьер-министром Нетаньяху, и еще 50% времени – “будущим” премьер-министром Бени Ганцом. При этом, хотя сторонники обоих премьеров будут представлены в правительстве на равных, в нем изначально заложена диспропорция в функционале. Дело в том, что после принесения присяги первые 6-9 месяцев правительство будет работать как “чрезвычайное”. Все меры будут касаться исключительно борьбы с коронавирусом, а другие темы попросту не будут подниматься. Это означает, что у Нетаньяху более суженный временной диапазон для проведения решений выгодных его соратникам, чем у Ганца”, – сообщил востоковед.

По словам политолога, у правительства остается возможность действовать в национальных интересах

“В тоже время атмосфера блоковости и фракционности в правительстве, наличие двух сильных центров принятия решений будет снижать его эффективность. Деятельность министров и из заместителей может быть хаотичной, непоследовательной и даже порой безответственной. Но есть шанс, что они смогут в случае сознательности и действий в общенациональных интересах повторить успех подобных правительств Ицхака Шамира и Шимона Переса”, – сказал Мишин.

Он напомнил, что в истории Израиля подобные прецеденты уже были.

“В истории Израиля уже есть опыт функционирования подобного рода коалиционного правительства на ротационной основе. По такому принципу функционировало 21-е и 22-е правительства Израиля, созданные правящей коалицией блоков “Ликуд” Шамира и “Маарах” Переса. По итогам выборов 1984 года оба блока получили примерно равное число мест, и не один из них не смог заручится большинством. Чтобы избежать первых в истории Израиля внеочередных выборов стороны решили разделить пост премьер-министра между собой на базе принципа ротации. Первые два года каденции Кнессета XI созыва кабинет возглавлял Перес, а потом он по-джентельменски уступил премьерское кресло Шамиру. Деятельность ротационного правительства национального согласия оказалась эффективной за счет того, что стороны придерживались своих коалиционных обязательств и политических обещаний. В стране была стабилизирована экономика, инфляция уменьшилась, а на международной арене кабинет организовал вывод частей ЦАХАЛа из Ливана”, – резюмировал эксперт.

20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока “Кахоль Лаван” Бени Ганц подписали соглашение о создании правительства национального единства. По договоренности, первые полтора года главой правительства будет Нетаньяху, после чего его сменит Ганц. Пост министра обороны Израиля первые полтора года будет занимать Ганц, после чего его сменит Нетаньяху. Порядок работы ротационного правительства будет сформирован после подписания соглашения между партиями “Ликуд” и “Кахоль Лаван”.

В Израиле в течение года трижды проходили выборы – в апреле и сентябре 2019 года, а также в марте 2020-го. По итогам выборов ни одной партии не удалось создать коалицию из 61 депутата, что позволило бы сформировать правительство.