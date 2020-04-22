 

Рухани призвал расширить сотрудничество Ирана и России

22.04.2020, 11:35, Новости дня

Иран и Россия должны активизировать сотрудничество в борьбе с эпидемией нового коронавируса и продолжать торговлю друг с другом.

Об этом заявил президент Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во вторник, сообщили в администрации иранского лидера.

Иран входит в число наиболее пострадавших от эпидемии стран Ближнего Востока, а в России в последнее время наблюдается всплеск инфекции.

«Власти двух стран должны приложить усилия, чтобы торговый обмен между ними продолжался с соблюдением медицинских протоколов», – заявил Рухани, согласно официальному сообщению о телефонном разговоре лидеров двух стран.

Рухани также указал, что Иран и Россия должны расширить сотрудничество для решения региональных проблем.



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