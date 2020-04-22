Медсестры и медбратья провели акцию протеста у Белого дома

22.04.2020, 11:35, Новости дня

Несколько медсестер и медбратьев вышли на акцию протеста у Белого дома, потребовав, чтобы администрация закупила дополнительные средства индивидуальной защиты.

Собравшиеся зачитали имена 50 своих коллег, умерших от коронавируса.

«Мы здесь, потому что наши коллеги умирают. Сейчас люди видят в нас героев, но мы чувствуем себя мучениками», – заявила одна из участниц NBC News.

Объединенный национальный профсоюз медсестер и медбратьев (National Nurses United) просит администрацию воспользоваться Законом об оборонном производстве и заказать массовое производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ и наборов для проведения тестов на коронавирус.

Президент Дональд Трамп за последние недели пользовался этим законом в ограниченных масштабах для организации производства аппаратов ИВЛ и другого оборудования в ответ на вспышку коронавируса, но призывал больницы и штаты взять на себя инициативу по приобретению других материалов.