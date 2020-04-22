 

Мертвая река Ай: экологи просят прокуратуру провести проверку

22.04.2020, 11:34, Новости дня

Река Ай в Челябинской области — на грани экологической катастрофы. По информации экологов, сточные воды стекают в водоем, не проходя никакой фильтрации, пишет ГТРК "Южный Урал".

"Гражданскоий патруль" в реке Ай обнаружил массу нарушений. Как рассказали общественники, на берегах реки — настоящая мусорная свалка, а сам водоем, предположительно, отравлен канализационными стойкими и химикатами.

"Местных рыбаков здесь нет уже давно, потому, что нет рыбы. Везде хлам, мы даже нашли труп лисицы. Она могла отравиться этой водой", – говорит активист "Гражданского патруль" Андрей Королев.

Пока общественники не установили причину бедствия реки. Обследование водоема осложняется из-за слишком большого количества грязи. Следующий рейд состоится, когда земля немного подсохнет. В настоящий момент экологи обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку по данному факту и обязать ответственных лиц очистить реку Ай и её берега.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"



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