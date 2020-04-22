 

Пьяный пассажир с ножом напал на водителя с требованием развернуть автобус

22.04.2020, 11:34, Новости дня

Пропустивший свою остановку подвыпивший молодой человек выхватил нож и пригрозил расправой кондуктору и водителю череповецкого автобуса, если они не развернут транспортное средство. Теперь пожеланиями агрессивного пассажира, который попал в объектив камеры наблюдения, занимаются стражи порядка.

 

Инцидент произошел около 17:30 20 апреля в автобусе, следовавшем по маршруту №27, а его главным "героем" стал 23-летний житель Челябинской области. На кадрах видно, как он просит остановить общественный транспорт, затем, шатаясь, направляется к водителю и требует развернуться, чтобы ему не пришлось возвращаться пешком. Менять маршрут из-за хулигана никто не стал, хотя он размахивал ножом и грозился избить кондуктора, так что вскоре молодой человек покинул салон.

Спустя пару часов его задержали у торгового центра, где он успел повредить несколько машин. За такие "вольности" хулигану грозит до пяти лет в колонии.



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