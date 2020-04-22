Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

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22.04.2020, 11:34, Новости дня

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. Об этом сообщил в заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Около 500 человек пытались пройти в метро без пропуска. Еще у 100 пассажиров пропуск был, но не была привязана транспортная карта, пройти они также не смогли", – цитирует Ликсутова ТАСС.

По его словам, еще около 100 пассажиров передвигались без пропуска на наземном транспорте.

Заммэра напомнил, что на станциях метро работает система автоматического контроля. Она показывает, сколько людей приходят без пропуска, и позволяет контролировать соблюдение социальной дистанции.

21 апреля сообщалось, что в Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без специального цифрового пропуска. В столичном департаменте транспорта пообещали прислать нарушителям напоминания о необходимости соблюдать временные правила, введенные из-за пандемии коронавируса. Тем более, что с 22 апреля на дорогах начал действовать автоматический контроль за соблюдением режима.

Изменения коснулись и общественного транспорта: для того, чтобы проездная карта сработала в метро, автобусе или трамвае, ее нужно зарегистрировать в пропускной системе.

 



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