 

Китай отреагировал на иск штата Миссури

22.04.2020, 11:30, Новости дня

Иск американского штата Миссури, в котором Китай обвиняется в распространении эпидемии, является чистой воды сутяжничеством, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Эти так называемые судебные процессы – чистой воды сутяжническое дело, недобросовестно возбужденный акт с целью досадить», – передает РИА «Новости» слова Гэн Шуана.

Он подчеркнул, что подобный иск лишен каких-либо фактологических и юридических доказательств.

«В соответствии с принципом равноправия суверенитета, принятого в международном праве, у правительство Китая на всех уровнях есть суверенитет принимать различные меры по профилактике эпидемии, они не находятся под юрисдикцией американского суда», – добавил китайский дипломат.

Он призвал США отказаться от практики злоупотребления «сутяженичеством» и направить усилия на борьбу с распространением эпидемии.

Напомним, ранее в среду штат Миссури подал иск против Китая за ущерб от коронавируса. 



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