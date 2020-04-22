Объемы финансирования нацпроектов в Приамурье увеличены на 40%

22.04.2020, 11:30, Новости дня

Свыше 10 млрд рублей заложено в 2020 году на реализацию национальных проектов в Амурской области, сообщила глава минэкономразвития области Людмила Старкова на заседании совета по стратегическому развитию и проектной деятельности при правительстве региона.

«Общий объем привлеченных ассигнований на реализацию национальных проектов возрос по сравнению с прошлым годом на 38% и по сравнению с январем уже увеличился до 10,2 млрд рублей. Увеличение произошло за счет областного бюджета. У нас объем ассигнований возрос с 0,8 до 2,7 млрд рублей», – передает «Интерфакс» слова Старковой.

По ее словам, топ пяти национальных проектов остался неизменным. Основная часть средств пойдет на нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Образование», а также на жилищное строительство и улучшение городской среды. «На эти проекты приходится 64% всех выделенных ресурсов», – сказала она.

В этом году регион продолжает участвовать в 11 нацпроектах. Как ожидается, начнется строительство двух новых детских садов в селах Екатеринославка и Магдагачи на 70 и 50 мест соответственно. Завершить проекты планируют в 2021 году. В Свободном до конца года будет построена школа более чем на 500 учеников. В Благовещенске началось строительство самой крупной в регионе школы на 1,5 тыс. учащихся. Новые классы в будущем году появятся в поселке Экимчан.

Как уточнили в пресс-службе минэкономразвития области, около трети от всех средств будет направлено на различные выплаты, субсидии или социальные пособия. На поддержку предпринимателей выделено 100 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году.

В рамках нацпроекта «Экология» реконструируется водозабор в Свободном, работы на объекте должны быть завершены в будущем году.