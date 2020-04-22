Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева страдает от болей в спине

22.04.2020, 11:30, Разное

Российская актриса Людмила Хитяева находится на карантине и строит планы, что будет делать по его завершению. Сейчас у нее имеются боли в спине, но ложиться в больницу звезда «Тихого Дона» не спешит, покупая себе лекарства в аптеке.

У 89-летней Людмилы Хитяевой есть проблемы со здоровьем, поэтому ей приходится внимательно следить за собой. В частности, известная актриса жалуется на боли в спине, сказались эпизоды в съемках, когда артистка скакала на лошадях и иногда падала на землю. Ныне ей приходится покупать обезболивающие лекарства и делать гимнастические упражнения. Однако, несмотря на все невзгоды и сложности, актриса пытается держать себя в форме.

Людмила Хитяева осознает, для поддержания хорошего самочувствия необходима помощь медиков, но пока отказывается от их услуг. Звезда «Тихого Дона» утверждает, врачи приготовили для нее специальную процедуру «Вытяжка», благодаря которой вытягивается позвоночник, также следует пройти курс массажа. Актриса не желает ехать в медицинские учреждения, ссылаясь на их переполненность в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас знаменитость скучает по прежней активной жизни и хочет по завершению карантина куда-нибудь отправиться, например, на дачу. Пока Хитяева вынуждена находиться только в собственной квартире.