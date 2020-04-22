Мнение: Причины успехов современной России

22.04.2020, 11:30, Разное

Сегодня многие и в России, и за её пределами будут отмечать 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Лично я красным кружком дату в календаре обводить не буду, однако и лозунг «закопать мумию» мне тоже не по душе. Мы должны уважать нашу историю, не вырывая из доставшейся нам в наследство книги даже самые чёрные и грязные страницы.

Пожалуй, сегодня самое время обсудить недооцененный пост от pra_nayama о том, как Россия пришла к сегодняшнему своему состоянию, которое советский человек, перенеси мы его к нам на машине времени, назвал бы не иначе, как «коммунизмом».

https://pra-nayama.livejournal.com/3471.html

О временах и системах

Половину жизни прожив в СССР и будучи по образованию инженером-экономистом, вот что я думаю о прошлом, нынешнем и будущем времени.

1. Советский социализм как первая стадия утопической идеи коммунизма изначально был нежизнеспособной, умозрительной идеей, возникшей в бумагах идеалистов-мыслителей и не соответствующей физиологии экономического базиса как системы.

2. Он реализовался благодаря сохранившимся в стране к 1917 году феодальному укладу и патерналистскому образу мышления. Крестьянство привыкло жить «под барином», и всего лишь заменило образ в божнице.

3. Почти 70-летнее существование режима — следствие особых условий, в которых пришлось жить стране: почти все время — война, или угроза войны, или последствия войны. В таких обстоятельствах диктатура, авторитаризм и тоталитаризм, с их принципом «властвуй и распределяй» — наиболее естественные и эффективные формы управления. Начиная с 1960-х годов, этой основы не существовало, и диктаторский принцип, лишившись оправдательной опоры, продолжал действовать по инерции, которая все более ослабевала.

4. К 1980-м годам экономический базис социализма полностью себя скомпрометировал, и на этой основе полностью исчерпали себя коммунистическая и социалистическая идеологии.

5. Западу всегда была нужна слабая Россия, и он использовал все возможности, чтобы добивать слабеющий режим.

6. Диссиденты — наиболее омерзительные представители интеллигенции, ибо они действовали под руководством Запада против своей страны.

7. Кардинально усовершенствовать уклад, сохранив принципы, было невозможно, ибо идея социализма — коренная, принцип запрета частной собственности — основополагающий. Помню, когда подняли вопрос о создании первых кооперативов, член Политбюро ЦК КПСС А. Бирюкова требовала, чтобы им было разрешено заниматься лишь переработкой вторсырья, и не более того. Но как только это было разрешено, ситуация стала неуправляемой.

8. В 1991 году Запад торжествовал победу над Россией: социализм рухнул, страна оказалась максимально слабой.

9. Но парадоксальным образом Запад в своем красивом облике — сиянии успехов капитализма — помог России стать сильнее, перейти экономический и, что важнее, психологический рубеж: в 1991 году страна все-таки была уже не крестьянской, а индустриальной, и это обусловило наличие нового типа мышления.

10. 1991 год раз навсегда дал главное: свободу. Отлично помню ощущение при взгляде на поведение народа: домашних кроликов выпустили в лес и велели стать бойкими зайцами. Никто не знал, как это сделать, но кто мог — пытался. А кто не мог и не хотел — пытались отсидеться дома.

11. 1990-е годы — неизбежный первый этап развития капитализма, первый всплеск волны. Вполне естественно, что впереди волны пошла пена: бандиты, рэкетиры, захватчики лучших мест первыми учуяли возможности безнаказанной свободы действий.

12. Тем не менее именно в 1990-е годы мы начали есть, одеваться, покупать движимость и недвижимость, ездить за границу, читать, говорить, смотреть и делать что хотели. Это величайшее достижение за всю послецарскую историю России. А может, и за всю историю. В этом главная заслуга перед Россией Б. Н. Ельцина. Другое дело, что к концу жизни он оказался бессилен перед разгулом, мощью бандитской пены. Помню рассказ Э. Памфиловой, пришедшей к нему с какими-то требованиями о наведении порядка: «Я увидела потухший взгляд и услышала слова: — Я ничего не могу с ними сделать».

13. Каждый распорядился полученной свободой в рамках своих представлений о жизни. Кто-то воровал, кто-то наркоманил, кто-то сбежал на Запад, а кто-то учился жить и работать для своей страны.

14. В окружении моих детей, которые вели самостоятельный образ жизни, не было наркоманов, воров и убийц, были порядочные дети, ставшие сегодня порядочными людьми.

15. Пришедший в 2000 году к власти В.В. Путин здраво и адекватно оценил ситуацию, нашел себе наиболее умных, сильных и верных помощников, среди которых главный — Д. А. Медведев, — и, пользуясь успокоенностью Запада на наш счет, оседлал волну и исподволь, медленно, систематично начал приводить страну в порядок.

16. Президент со своими помощниками создал сильную армию. Премьер Д. А. Медведев, руководствуясь теми же разумными, адекватными установками, с помощью полученных полномочий и современных технологий совершил свой главный подвиг, сделал невероятное, то, что не сумели сделать ни цари, ни коммунисты за все годы существования России: поднял сельское хозяйство, ликвидировал тему традиционных неурожаев, взгляд на страну как на сплошную зону рискованного, то есть бесперспективного земледелия.

17. Таким образом стране оказались обеспечены два наиважнейших условия существования: безопасность и сытость. На этой основе, и только на этой, уже можно было строить новую идеологию.

18. Страна сохранила патерналистское мировоззрение и сохранит его навсегда. Это естественное следствие географического расположения между Западом и Востоком. Но промежуточное положение между Западом и Востоком определяет то, что в России патернализм превосходно уживается с либерализмом.

19. Таким образом, консервативный либерализм — лучшая, наиболее естественная идеология для России.

20. Сегодня мы имеем дело с агрессивными либералами первой формации, созданными Западом и играющими ту же роль марионеток-диссидентов, которую им отвели в советские годы.

21. Но ситуация в стране принципиально иная. Ликвидирован главный стержень их программы действий: коммунистическая идеология, с которой было велено бороться любыми способами.

22. Поэтому обнажилась главная установка Запада: Россия при любом политическом укладе — враг как таковая, и она должна существовать лишь как смиренный вассал. Эта установка была и будет всегда. Будет реализовываться в агрессивной или скрытой форме.

23. Эта установка исходит из вполне естественного принципа борьбы за власть над миром. Нигде, никто, никогда не отдает ее без боя — лишь в тех случаях, когда сил на бой уже нет.

24. Так было в России в 1991 году, а теперь маятник пошел в другую сторону. Россия становится сильнее, а Запад — слабее. Мы прошли первые этапы становления, и страна входит в Золотой век своего существования, подходит к величайшему расцвету в своей истории. Для этого у нас есть все основания: разум и воля коллективного патриота, мощь и разнообразие энергетических ресурсов, свобода частного капитала, опыт пережитых крайностей.

25. Новое десятилетие, думаю, станет временем первых значимых, безусловно признанных мировых успехов России.