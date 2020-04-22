Мнение: Конфискация

22.04.2020, 11:25, Разное

Дефицит федерального бюджета России в 2020 году может составить порядка 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд. При этом прогнозный уровень поступлений в бюджет составляет 15,2 трлн рублей, а общая сумма планируемых расходов – 20,8 трлн, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Плохие новости официальные источники сообщают не напрямую, а со ссылкой на источники неофициальные. Это уже давно стало стилем режима, поэтому сообщение ТАСС со ссылкой на Известия вполне можно приравнивать именно к официальной информации.

Проблема в том, что плохая новость, скорее всего, предварительная. Менее оптимистические новости о дефиците бюджета в этом году говорят о 9 триллионах рублей, как о более реалистичной сумме. Речь идет о деньгах в объеме всего фонда национального "благосостояния". Поэтому ни до какого 24 года его не дотянут, разве что чисто символически оставят рубль на счету, чтобы просто он был.

Самый щекотливый вопрос, тем не менее, за счет каких еще источников предполагается финансировать дыру в бюджете. Это, впрочем, не дыра, а просто пробоина от нескольких торпед, размером в пол-борта. Предполагается, что недостающие деньги будут заняты на рынке, а часть – вообще из неопределенного источника. Проблема в том, что животворящие санкции, которые нам нипочем, так как у нас есть смеющиеся Искандеры, делают невозможным занятие денег на внешних рынках. А значит – их можно найти только на внутреннем.

На внутреннем рынке деньги есть в необходимом количестве только в одном месте: это вклады и сбережения населения. Вот их-то и будут "занимать", обменивая на "бронзовые" векселя. Проще говоря – конфисковывать в любых потребных количествах, пока не закончатся. Сбербанк и был приобретен (за счет этого же самого фонда национального "благосостояния), чтобы во-первых, запустить руку в кубышку Сбербанка, а во-вторых, вывести уважаемых людей, являющихся собственниками Сбера, из числа пайщиков-концессионеров без малейших для них потерь и убытков перед грандиозным гоп-стопом.

Можно предположить развитие событий – государство будет щедро затыкать пробоины деньгами населения, а когда люди сообразят, что в ближайшем будущем на своих счетах они найдут только повесившуюся церковную мышь, и бросятся спасать кровные, им просто перекроют доступ и возможность обналичивать свои деньги. Под любым предлогом – введут лимиты или вообще запретят "временно" совершать операции со сберегательными счетами. По понятной причине – во-первых, режиму эти деньги нужнее, а во-вторых, если все бросятся снимать, то обнаружат, что снимать-то по большому счету уже нечего.

Естественно, что столь массовое ограбление населения, да еще на фоне коллапса экономики и погружения в массовую нищету, вызовет протест, который без сомнения, в первом акте подавят. Но второй акт в такой ситуации станет неизбежным – когда у людей отберут последнее, терять им станет нечего. По всей видимости, гоп-стоп состоится в течение лета, а осенью люди обнаружат, что теперь они уже точно нищие.

Проблема в том, что никаких других решений нет. Нам, конечно, будут объяснять, что в эту тяжелую годину нужно сплотиться и истово верить в мудрость руководства, что шатать лодку в этот критический момент преступно, впрочем, набор аргументов известен, уныл и уже давно не работает.