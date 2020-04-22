 

Дуров: Telegram сотрудничает с властями по продвижению новостей о коронавирусе

22.04.2020, 11:09, Разное

Руководство популярного мессенджера Telegram в настоящее время сотрудничает с властями, дав согласие на распространение 17 новостных источников, которые публикуют данные о коронавирусе. Такой информацией поделился разработчик портала Павел Дуров.
Прежде администраторы Telegram отказывались в сотрудничестве с правительством, но теперь исключение было сделано ради возможности продвижения правдивых данных. Павел Дуров предположил, что после завершения пандемии коронавируса весь мир уже не сможет возвратиться к обратной жизни, а нынешнее поколение окажется свидетелем «цивилизованного сдвига». Как заметил известный российский программист, сейчас в руках человечества имеется возможность превратить старый мир в новый.

По словам IT-специалиста, вся команда мессенджера Telegram будет оказывать поддержку в сфере сдерживания распространения опасной коронавирусной инфекции Covid-19 и делать все вероятное по предотвращению появления лживой информации, планируется и продвижение новостных материалов по этой тематике. Павел Дуров заявил, в том числе, о намерении оказывать помощь в решении проблем, которые касаются работы приложений для получения новых знаний и образования на удаленной основе, передает «ГлобалМск».



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