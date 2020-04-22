В МГУ разработали модуль для оценки поражения легких из-за COVID-19

22.04.2020, 11:08, Новости дня

Сотрудники НИИ ядерной физики МГУ и факультета фундаментальной медицины МГУ вместе с врачами ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы и группой компаний ГАММАМЕД разработали программный модуль, позволяющий оценить степень поражения легких при тяжелых вирусных пневмониях по КТ-изображениям без участия врача-диагноста, информирует пресс-служба вуза.

«Программный модуль достаточно прост в использовании: врач указывает область здоровой ткани легкого – программа выполняет расчеты и в течение 60–90 секунд выдает конечное изображение в виде цветных 3D-картинок», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что данные оценки не зависят от качества снимка компьютерной томографии и модели томографа, что позволяет внедрить алгоритм в любой клинике и использовать с любым оборудованием. По мнению семи независимых экспертов, качество компьютерной оценки пораженных участков не отличается от результата осмотра врачом-радиологом.

«Функциональность модуля позволяет дать количественную оценку поражения легких. COVID – MULTIVOX определяет общий объем легочной ткани пациента, высчитывает в процентах долю оставшейся здоровой ткани, долю ткани с поражениями легкой и средней степени (по типу матового стекла), а также долю тяжелых поражений», – рассказали в пресс-службе.

Добавляется, что сейчас программный модуль тестируют в ГКБ № 52. Ученые и врачи используют разработку для прогнозирования динамики и исхода пневмонии, а также чтобы сравнить эффективность методов противовирусной терапии и респираторной поддержки.

Поясняется, что количественная оценка поражения легких дает возможность более аргументированно судить об эффективности тех или иных лечебных решений. Это позволит на строго научной основе внедрить оптимальные решения в других больницах Москвы и РФ даже в условиях эпидемии.

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