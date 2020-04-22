Московский эндокринный завод будет производить до 4 млн защитных масок в сутки

22.04.2020, 11:06, Разное

Как сообщается в «Плане преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции», которую опубликовал кабмин, Московскому эндокринному заводу уже выделено 864 млн рублей.

В материалах правительства также говорится о том, что в рамках финансирования производства оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний Российский фонд технологического развития начал выдавать производителям кредиты под 1%. В настоящий момент одобрено 50 займов на 14,5 млрд рублей, 30 проектов получили финансирования на сумму более 10 млрд рублей.

Отметим, что спрос на одноразовые медицинские маски в РФ резко вырос после вспышки коронавируса в стране. Сейчас многие предприятия наращивают выпуск масок, также подключаются компании легкой промышленности, малый бизнес и даже исправительные колонии.