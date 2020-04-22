В Тимати в прямом эфире проколол губу, а Настя Ивлеева написала голой грудью картину

22.04.2020, 10:53, Разное

Настя Ивлеева пригласила Тимати в своё шоу в ходе которого оба участника программы удивили зрителей неординарными поступками. Рэпер в прямом эфире проколол губу, а ведущая написала картину голой грудью.

Настя Ивлеева во время карантина старается не терять возможности привлечь аудиторию к своему шоу. В настоящий момент блогер общается с гостями при помощи видеоприложений в своем Instagram-микроблоге. С ней уже связывались Филипп Киркоров, Максим Галкин и Ида Галич, но рекордным по числу просмотров стал последний выпуск, в котором принял участие Тимати. Он долго не соглашался появляться в прямом эфире, поскольку боялся шокировать автора программы, но та настояла на своём, хотя позже призналась, что не ожидала столь шокирующего поведения от музыканта. Они давали друг другу задания, оказавшиеся очень опасными и всем, кто их видел, необходимо воздерживаться от повторения подобных действий.

На первом этапе певец дал задание блогеру порезать самую дорогую вещь в своём гардеробе, а сам прошёлся по мышеловкам. Далее же Тимати проколол себе губу медицинской иглой, отказавшись по соображениям безопасности делать это зубочисткой. В этот момент число зрителей достигло 450 тысяч, и Настя Ивлеева пообещала оголить грудь, выставив её на всеобщее обозрение, если эта цифра достигнет полумиллиона. Очень быстро очередной рубеж был достигнут, но автор шоу отказалась держать своё слово. Вместо этого она написала картину голой грудью, отвернувшись от камеры.

Уже к середине выпуска ведущая поняла, напугать Тимати ей не удастся, поскольку тот бесстрашно выполнял все опасные трюки. Рэпер поломал свой смартфон, ударил себя электрошокером, а в завершении выпуска поджёг себе руку. На это Настя Ивлеева отреагировала весьма эмоционально, назвав исполнителя “сумасшедшим”. Тем не менее, и у него удалось определить предел дозволенности. Основатель Black Star ни при каких условиях не согласился бы рисовать картину детородным органом.

Как позже выяснилось, данный прямой эфир оказался рекордным по числу просмотров. За ним наблюдали одновременно почти 1,5 миллиона человек, но на этом блогер не намерена останавливаться, и пообещала зрителям ещё немало шокирующих сюрпризов.