ВЦИОМ спрогнозировал явку на голосовании по Конституции

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22.04.2020, 10:53, Новости дня

Две трети россиян примут участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным социологов, 66% респондентов точно придут на участки, еще 15% не намерены участвовать в голосовании, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Исследование показало, что половина респондентов подтвердили намерение поддержать на голосовании предлагаемые поправки в Основной закон. Против выступили 26% опрошенных.

Если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено изначально, прогнозируемая явка, по оценкам ВЦИОМ, составляет 52-54%. При этом «за» поправки проголосовали бы 67-68% участников, против – 27-30%, испортили бы бюллетень 3-5% участников».

В опросе приняли участие 1 тыс. 600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в Конституцию было предложено порядка 390 поправок. Предполагалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако дата голосования перенесена из-за распространения коронавируса COVID-19. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после того, как эпидемиологическая обстановка в РФ нормализуется.



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