Мнение: Чем человечество обязано ВОЗ

22.04.2020, 10:48, Разное

Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование?

ВОЗ сейчас ругают все, кому не лень: слишком поздно предупредила о коронавирусе, ошиблась в рекомендациях по защите от него, не смогла вовремя остановить эпидемию, выгораживает правительство Китая. Президент США уже приостановил финансирование организации (на долю Америки приходилась значительная часть ее бюджета), а рядовые американцы подали на нее коллективный иск в суд.

Недовольны и те, кого относят к «ковид-диссидентам» разной степени умеренности. Протестуя против рекомендаций ВОЗ на тему карантина и жесткой самоизоляции, они полагают, что всей планете была навязана ошибочная тактика борьбы с коронавирусом – и в итоге мир сходит с ума, а мог бы поступить как Швеция, сделать ставку на выработку коллективного иммунитета и сэкономить горы денег.

Будущее рассудит, кто тут прав, но претензии такого рода выдвигались к ВОЗ и прежде. Например, 10 лет назад, когда она преувеличила опасность от свиного гриппа, что вылилось в массовое производство и закупку вакцины, которая в итоге почти не пригодилась. В организации резонно возражают в духе «лучше перебдеть, чем недобдеть», но сверхприбыли фармацевтических компаний мало кого оставляют равнодушными и заставляют вопросить – а нет ли тут сговора?

В любом случае стоит вспомнить, зачем вообще нужна ВОЗ, перечислив в смете нынешних ошибок – реальных и мнимых – ее главные заслуги перед человечеством.

Систематизация знаний

Функционируя при ООН, ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровне. Но само функционирование такого центра было бы невозможно без систематизации медицинских знаний, накопленных человечеством за тысячелетия.

До создания ВОЗ в 1948 году в данной сфере царил кромешный бардак. В медицинских учебниках и энциклопедиях одни и те же заболевания назывались по-разному, а методы их лечения зачастую противоречили друг другу, опираясь на индивидуальный опыт врачей из разных стран.

С тех пор был создан перечень основных лекарственных средств и единый классификатор болезней, а рекомендации по лечению каждой из них были оценены и стандартизированы – устаревшие и вредные убрали, новые перепроверили и утвердили. Все это заслуга ВОЗ, по-прежнему анализирующей работу системы здравоохранения в каждой конкретной стране и поддерживающей те врачебные методы, которые показали наилучший результат.

Кстати, Россию организация неоднократно приводила в пример как образец для подражания. Например, ВОЗ очень высоко оценивает меры российских властей по борьбе с алкоголизмом.

Победа над оспой

Натуральная оспа, пожалуй, главный пример сверхуспешного сотрудничества между ВОЗ и нашей страной.

Вакцину от вирусной болезни, которую некогда называли главным врагом человечества, придумали в Англии – это знает каждый британский школьник. Каждый российский в курсе, что одной из первых в стране ее испытала на себе императрица Екатерина II. Однако между этими событиями и полным уничтожением возбудителя смертельно опасного заболевания прошло более полутора веков.

В РФ тотальные прививки от оспы ввели большевики вскоре после прихода к власти. Программа завершилась успехом – инфекция была побеждена, но периодически вновь попадала в страну с гостями из стран вроде Индии. Ввиду этого, а также из желания ассоциировать демонизируемый тогда на Западе СССР с каким-нибудь глобальным гуманитарным проектом, отечественные вирусологи внесли в ВОЗ инициативу по распространению советского опыта прививок на страны третьего мира.

ВОЗ эту инициативу поддержала, выступив основным организатором и логистическим центром глобальной программы прививания. 22 года спустя было объявлено, что черная оспа побеждена окончательно – штаммы вируса сохранились только в нескольких лабораториях по всему миру.

Теперь на очереди полиомиелит. Благодаря еще одной глобальной инициативе, запущенной в 1988 году, заболеваемость им в мире сократилась на 99%.

Противодействие ВИЧ

В конце 1990-х годов СПИД, или «чума двадцатого века», был назван в числе главных проблем человечества, и ВОЗ перенаправила свои финансовые и организационные ресурсы на этот участок фронта.

Как известно, лекарства, способного полностью убить вирус иммунодефицита человека внутри человеческого организма, с тех пор так и не появилось. То же можно сказать о вакцине, на разработку которой были потрачены немалые деньги. Верным оказался третий путь – применение ингибиторов, благодаря которым вирус утрачивает свои белковые «ключи» и теряет возможность проникать в живые клетки для размножения.

Как правило, это довольно токсичные препараты, которые необходимо принимать в рамках целого поддерживающего комплекса. Тем не менее ВИЧ перестал считаться глобальной угрозой – разработанные методы лечения дают человеку шанс на долгую жизнь. Ингибиторы не только препятствуют переходу заражения в стадию смертельного заболевания (то есть СПИДа), но и блокируют дальнейшую передачу вируса через сексуальные контакты.

Болезни, о которых мы не знаем

Можно привести целый ряд заболеваний, о которых мало кто слышал только по той причине, что ВОЗ взялась за них до того, как мир стал по-настоящему глобальным и инфекции из бедных тропических регионов просочились в «страны первого мира».

Среди таких, например, тропическая гранулема, обезображивающая людей столь же эффективно, как оспа, и паразитарная «речная слепота» (онхоцеркоз), прежде приводившая сотни тысяч африканцев к потере зрения. В каждом таком случае утверждалась специальная программа ВОЗ по борьбе с заболеванием, иногда растягивающаяся на десятилетия.

В результате мы имеем довольно длинный список так называемых забытых болезней, регулярно обновляемый той же ВОЗ.

Сама организация в числе своих главных достижений неизменно называет рамочную конвенцию по борьбе с употреблением табака, принятую в 2003 году. Почти тотальный запрет в западных странах на курение в ресторанах и кафе проистекает именно из этого документа.

Все это (мягко говоря) не нравится курильщикам, но невозможно отрицать то, что «мозговой центр» мировой медицины действительно дал бой всемогущим табачным лоббистам, на который прежде мало кто отваживался.

Еще до того, в 1980-х, специалисты ВОЗ объявили, что в современном мире ущерб от инфекционных заболеваний меркнет в сравнении с ущербом от хронических, зачастую вызванных неправильным образом жизни. Так, проблемы с сердцем уносят жизней больше, чем все тропические паразиты вместе взятые. Ответом стал внедряемый посредством СМИ культ здорового образа жизни, и мода на курение и даже на употребление алкоголя слабеет с каждым новым поколением.

На очереди борьба с одним из «белых ядов», то есть с сахаром, вызывающим ожирение – еще один спутник многих хронических хворей. Ограничения на его счет пока мало где приняты, но прохладительные напитки с низким содержанием сахара получили широчайшее распространение – и это тоже заслуга ВОЗ.