Эксперт рассказал об использовании сервиса «Яндекс.Карты» в политических целях

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22.04.2020, 10:48, Новости дня

«Один и тот же человек может выставить неограниченное количество точек присутствия и отправить условно тысячу сообщений, используя данный инструмент в политических целях», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в области IT-технологий Константин Негачев. Так он прокомментировал использование сервиса «Яндекс.Карты» для созыва «виртуальных митингов».

«Необходимо понимать, что физически на отмеченных в «Яндекс.Карты» локациях людей могло и не быть. Они, разумеется, находились по домам. Сам сервис позволяет ставить отметку присутствия из любой точки мира», – рассказал исполнительный директор VRT, эксперт в области цифровой трансформации Константин Негачев.

По его словам, технически один и тот же человек может выставить неограниченное количество точек присутствия и отправить условно тысячу сообщений. «Таким образом это могут быть и спамеры, которые используют данный инструмент не в технологических, а политических целях», – добавил собеседник.

Он напомнил, что в сервисах «Яндекс» и раньше встречались посты, содержащие нецензурную лексику и недопустимый контент, «поэтому проблема назрела давно». «Сервисы должны активнее применять защиту от спама и ненормативной лексики, а сообщения проходить модерацию – как во многих социальных сетях», – заключил эксперт.

Во вторник «Яндекс» сообщил, что меняет порядок работы сервиса обсуждений дорожной ситуации в приложениях «Навигатор» и «Яндекс.Карты». Теперь «в сервисе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации».

Ранее любой пользователь, находясь в любой точке мира, технически мог публиковать «разговорчики» (сообщения с геотегом на карте), привязав их к любой точке на карте – причем количество таких замечаний также могло быть любым. Порой пользователи публиковали по двести и более сообщений.

Напомним, в последние дни пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» использовали эту техническую возможность для виртуального флешмоба – созыва «виртуальных митингов».



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