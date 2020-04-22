70-летний Ричард Гир стал отцом в третий раз

22.04.2020, 10:45, Разное

В родильном отделении HELLO.RU еще одно пополнение: родителями стали Владимир Яглыч и Антонина Паперная, Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит, а также Ричард Гир и Алехандра Сильва. Подтверждение радостной новости эксклюзивно получил испанский HOLA!. У пары родился второй общий сын, имя которого пока не раскрывается. Сейчас Ричард и Алехандра находятся в самоизоляции на своем ранчо Pound Ridge, недалеко от Нью-Йорка.

Отметим, что новорожденный малыш стал вторым для пары и четвертым в их семье: Гир уже воспитывает 20-летнего сына Гомера, а у его жены есть 6-летний сын Альберт, в феврале 2019-го на свет появился их общий первенец – Алехандро. И спустя несколько месяцев после рождения последнего Алехандра забеременела во второй раз.

Ричард и Алехандро Гир

Ричард Гир и Алехандра Сильва

Напомним, с Алехандрой Ричард познакомился через несколько месяцев после официального расставания с моделью Кэри Лоуэлл. В то время Алехандра находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда, и не собиралась заводить новые отношения. Но общие интересы в правовой сфере сблизили Сильву и Гира. Папарацци впервые заметили пару летом 2015 года на Сицилии, куда они прилетели для участия в кинофестивале “Таормина”. Поженились влюбленные в апреле 2018 года, устроив романтическую церемонию на ранчо актера. Поделившись фотоотчетом с HELLO!, Ричард назвал себя самым счастливым человеком на свете:

Я самый счастливый человек во вселенной. Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувствительна, терпелива и благородна, а к тому же имеет невероятное чувство юмора и готовит лучшие салаты в мире!

Свадебное фото Ричарда Гира и Алехандры Сильва