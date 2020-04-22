 

Меган Маркл и принц Гарри поздравили Елизавету II с днем рождения необычным способом

22.04.2020, 10:45, Разное

Вчера Елизавета II отпраздновала 94-летие, в честь чего в официальных Instagram-аккаунтах королевской семьи было опубликовано немало поздравлений. Молчали лишь соцсети Меган Маркл и принца Гарри, но, как оказалось, пара выбрала для поздравительных целей другой способ – связалась с Ее Величеством с помощью видеозвонка в Zoom.

Пресс-служба герцога и герцогини Сассекских подтвердила ряду избранных СМИ, что действительно связались с королевой – взяв на видеозвонок и своего сына, 11-месячного Арчи. Это случилось после того, как Меган и Гарри приняли решение приостановить работу своего собственного сайта Sussex Royal и страницы в Instagram.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном АрчиПара, одержимая конфиденциальностью, так хотела рассказать миру о видеозвонке, что поручила своему представителю связаться по электронной почте с избранной прессой и поделиться этой новостью,- написал сайт DailyMail, который не так давно попал в “черный список” изданий, с которыми Меган и Гарри отказались сотрудничать якобы из-за того, что они распространяли ложную информацию о них. Но по поводу желания сохранить конфиденциальность всех звонков, поступивших в ее день рождения, ранее выступала и сама Елизавета II. Впервые в истории королева пожелала отметить праздник настолько скромно, что отказалась от  салютов, традиционно устраиваемых по случаю праздников монаршей семьи, ведь они “не являются подобающими в нынешних обстоятельствах”. Праздник королева отметила на самоизоляции – вместе с мужем, принцем Филлипом, в стенах Виндзорского замка.

Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц ГарриКликните на фото для просмотра галереи



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