Кого в России больше – мужчин или женщин

22.04.2020, 10:42, Разное

Специалисты Росстата подсчитали, сколько в нашей стране женщин и мужчин. Выяснилось, что в среднем россиян гораздо меньше, чем россиянок, сообщает РИА ФАН.

Соотношение полов приблизительно равновесное лишь в возрасте от 0 до 29 лет: на 1050 мужчин приходится около тысячи женщин. В остальных категориях представители сильного пола уступают. В категории от 40 до 49 лет на тысячу россиянок приходится лишь 926 россиян. В среднем на тысячу женщин приходится 866 мужчин.