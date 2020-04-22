ООН предрекла человечеству голод “библейского масштаба”

22.04.2020, 10:42, Разное

Представитель Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли заявил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 на планете может начаться невиданный голод. Его следует ждать уже через несколько месяцев, сообщает RT.

Бизли отметил, что для предотвращения голода “библейских масштабов” государствам необходимо задуматься о производстве продовольственных товаров. Эксперт также указал на необходимость создания логистической сети для предоставления гуманитарной помощи по всему миру.