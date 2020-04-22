 

Samsung усовершенствует складной смартфон Galaxy Z Flip

22.04.2020, 10:40, Новости дня

Недавно выпущенный смартфон Galaxy Z Flip с примененной платформой Galaxy Z Flip оказался недостаточно актуальным по параметрам.

По этой причине разработчики планируются выпустить обновленную модификацию смартфона-раскладушки с продвинутыми характеристиками. В частности, аппарат получит поддержку работы в сетях пятого поколения, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной памяти. За производитель отвечает восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 865.

Вместе с тем емкость встроенной батареи достигнет 3300 мАч. Основная камера девайса имеет сдвоенный объектив с главным датчиком 12 мегапикселей. Передняя камера обладает одинарным модулем на 10 мегапикселей. Остальные характеристики пока неизвестны.



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