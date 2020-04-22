Samsung усовершенствует складной смартфон Galaxy Z Flip
22.04.2020, 10:40, Новости дня
Недавно выпущенный смартфон Galaxy Z Flip с примененной платформой Galaxy Z Flip оказался недостаточно актуальным по параметрам.
По этой причине разработчики планируются выпустить обновленную модификацию смартфона-раскладушки с продвинутыми характеристиками. В частности, аппарат получит поддержку работы в сетях пятого поколения, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной памяти. За производитель отвечает восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 865.
Вместе с тем емкость встроенной батареи достигнет 3300 мАч. Основная камера девайса имеет сдвоенный объектив с главным датчиком 12 мегапикселей. Передняя камера обладает одинарным модулем на 10 мегапикселей. Остальные характеристики пока неизвестны.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет