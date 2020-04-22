 

Планшет Samsung Galaxy Tab S7 сможет работать в сетях 5G

22.04.2020, 10:40, Новости дня

Новый планшет Samsung Galaxy Tab S7 получит модем, поддерживающий сети пятого поколения.

Вместе с тем данная особенность позволит устройству выступить в качестве прямого конкурента для американского флагмана iPad Pro. Предполагается, что в базовом исполнении планшет получит 11-дюймовый дисплей, однако в топовом варианте диагональ экрана увеличится до 12,4 дюймов. Приобрести модификацию с 5G станет возможным в Европе и США.

Кроме того, некоторые источники прогнозируют, что модель получит названия Galaxy Tab S20 и Tab S20+, но пока производитель не подтвердил эти слухи. В свою очередь, новые планшеты обзаведутся топовым процессором Snapdragon 865, а также будут поддерживать современную оболочку Android 10 с фирменными особенностями.



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