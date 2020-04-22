 

Флагман Vivo X30 Mirror Edition может сфотографировать Луну

22.04.2020, 10:30, Разное

На территории Китая в конце прошедшего года состоялся официальный анонс флагманского камерофона Vivo X30. Среди особенностей девайса в модификации Mirror Edition стоит отметить основную камеру, способную запечатлеть луну.
На рынок смартфон Vivo X30 Mirror Edition вышел с камерой на четыре датчика, главный из которых представлен модулем на 64 Мп, а остальные сенсорами на 32+13+8 Мп. В гаджете имеется перископная камера на 13 Мп, способная обеспечить 60-кратный цифровой зум, и электронная система стабилизации картинки.

Дизайнерская версия мобильного устройства порадует поклонников технологической продукции китайской компании широкоугольным модулем, который ориентирован на проведение портретной съемки, как и многие иные современные девайсы. Отдельно важно отметить наличие специального режима для создания фотокадров спутника Земли – Луны.

В роли процессора в Vivo X30 Mirror Edition применяется чипсет Exynos 980, присутствует аккумулятор емкостью 4350 мАч, предусматривается оперативная зарядка мощностью 33 Вт. За смартфон с 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти придется выложить 470 американских долларов.



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