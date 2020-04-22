ГП потребовала заблокировать фейк о «спасающих от коронавируса» масках из «медной ткани»

22.04.2020, 10:30, Новости дня

Генпрокуратура потребовала заблокировать информацию о продаже многоразовых масок из «медной ткани», якобы спасающих от коронавируса, вируса Эболы и других опасных вирусов, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«На одном из сайтов размещена информация о продаже многоразовых масок «из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания». В описании к товару сообщается, что «входящие в состав маски ионы меди быстро убивают такие вирусы, как Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов», – передает ТАСС слова Иванова.

По его словам, согласно информации Центра медицинской инспекции департамента здравоохранения Москвы, сведения об эффективности таких масок от заражения коронавирусной инфекцией и прочими вирусами не подтверждены государственными техническими, токсикологическими и клиническими испытаниями и содержат признаки недостоверной информации.

Как отметил Иванов, выявленная прокуратурой Москвы недостоверная информация о свойствах противовирусной маски «формирует искаженное представление о соблюдении режима социального дистанцирования и иных мерах предосторожности», что может повлечь негативные последствия в виде роста заболеваемости, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Прокуратура Тверской области также выявила во «ВКонтакте» две видеозаписи с фейками о том, что в инфекционном отделении больницы в Твери пациентам не выдают медицинские маски, а «лица с подозрением на коронавирус якобы содержатся совместно с другими больными, инфекционные отделения больниц Твери переполнены зараженными пациентами, которым предоставляется одноразовая посуда для многократного использования». Одна из видеозаписей также размещена в «Одноклассниках». Между тем, по данным управления Роспотребнадзора на 17 апреля, инфекционное отделение больницы № 6 заполнено на 83%. В Твери есть 200 койко-мест для больных COVID-19 на базе ГКБ № 6 и ОКБ. По состоянию на 17 апреля в области зафиксировано 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим публикациям.

Напомним, в понедельник Генпрокуратура потребовала заблокировать мошеннический сайт, где пользователей убеждают в якобы начисленных от имени ФСИН штрафах за нарушение режима самоизоляции.