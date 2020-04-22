 

В РФ снижается прирост числа заражений COVID-19: 5236 случаев за последние сутки

22.04.2020, 10:30, Разное

В РФ за сутки возросло количество людей, заразившихся коронавирусом, на 5236 случаев, зафиксированных в 78 регионах. При этом на утро 21 апреля сообщалось о более 5600 подтверждений COVID-19. Теперь в стране число инфицированных составляет 57 999 человек.

Снижению ежесуточного прироста количества граждан с положительными тестами на COVID-19, которых на сегодняшний день проведено уже около 2,25 млн, способствуют карантинные меры. Ограничения, введенные российскими властями, в виде сложившейся ситуации с пандемией коронавируса эксперты считают своевременными и целесообразными.

Благодаря усилиям медицинских работников все больше пациентов выходят в битве с инфекцией победителями. Так, за последние сутки выписались – 547 человек, а всего в РФ выздоровевших от коронавируса – 4420. В частности в Москве за все время излечились 2267 человек (210 за минувшие 24 часа).

Однако есть и летальные случаи: за прошедшие сутки из жизни ушли 57 человек. Всего в РФ от коронавируса скончались 513 пациентов.



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