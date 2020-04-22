Мнение: Об этой цели пандемии COVID-19 никто публично не говорит

22.04.2020, 10:30, Разное

Эту гипотезу, может опровергнуть только жизнь, а не визги недалёких особей, которые вообще не способны заглянуть за горизонты своего узкого или широкого на их взгляд мирощущения.

Начну издалека и освещу главную проблему действительности. Современный экономический миропорядок поглощает невосполнимые ресурсы земли с каждым годом всё в больших и больших количествах. Это первый довод. Второе, судя по концентрации капитала узкой группой лиц, можно сделать вывод, что концентрация власти на земле практически состоялась. Здравый смысл мне подсказывает, что их весьма заботит первая проблема, причём заботит давно.

Давайте вспомним широко распространённое видео «Дух времени», где разжёвываются все «прелести капитализма». Между прочим, это далеко не коммунистическая трактовка событий, по той простой причине, что сказано, что капитализм последнее дерьмо, но что делать не обозначено. Это был информационный взброс, для того чтобы население подвести постепенно, что с капитализмом нужно завязывать, но коммунистический сценарий для этих ребят понятно что не катит.

Задумка у этих особей вполне понятная, им нужно решить первую проблему и остаться у власти. Для этого им нужно убрать действующую элиту, обслуживающую капитал, как ненужные грязные перчатки, сняв их и выбросив (по выражению одного из блогеров) , а капитал разорить. Было проделано несколько попыток, такие как: управляемый хаос, увы, ИГИЛ накрылся медным тазом, другой вариант – насаждение постмодернизма, оно в принципе идёт, но опять всё дело упёрлась в интеллектуальную и традиционную Россию и дело забуксовало.

Они бы и ядерную войнушку развязали, да последствия уж больно не предсказуемые, и во что земля превратиться, фонить будет. Поэтому они пошли относительно безопасным, но эффективным путём. Т.к. основные мировые СМИ практически у них в руках, они виртуально раздули обыкновенный грипп-короновирус до масштабов пандемии. Чтобы было понятно что это, так ВОЗ объявляет о пандемии, когда заболевает 5% населения планеты, от 7,5 млрд. это сколько…, подлог налицо.

Так что люди радуйтесь, «закулиса» с нами заодно, она против треклятого капитализма, только здесь есть одно НО, она хочет сделать это нашими руками, доведя нас до отчаянного состояния. В частности в России – это голод, так что господа-товарищи обыватели, выхода у вас нет, власть надо убирать, лучше законно, тогда глядишь и голода не дождёмся. Благо такая возможность есть, выходите на согласованные митинги. Если придёт полмиллиона в Москве, власть уйдёт, а если придёт 10-50 тысяч, значит, готовимся к голоду. Эти ребята на самом верху не отступят, не смените элиту, будет ещё эпидемия и ещё, вплоть до биологической войны. Так может не тянуть, а обойтись малой кровью. Засиделись по домам, донесёте задницу до места митинга, а ли нет?