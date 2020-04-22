Полицейским в России хотят дать иммунитет от преследования, разрешить вскрывать автомобили и выставлять оцепление

22.04.2020, 10:27, Новости дня

Правительство РФ отправило в Госдуму проект поправок в закон “О полиции”, которые расширяет права силовиков. Им предоставят право на вскрытие автомобиля, на оцепление жилых домов, на ограждение мест проведения массовых мероприятий и на личный досмотр граждан.

Полицейским предлагается дать право:

вскрывать транспортные средства “для спасения жизни граждан или предотвращения преступления”, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Если автомобиль был вскрыт в отсутствие владельца, его оповестят о произошедшем в течение 24 часов. Сотрудник полиции при этом не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии, “если вскрытие осуществлялось на законных основаниях”,

сотрудники полиции смогут “осуществлять временное ограждение мест и объектов” в рамках проведения массовых мероприятий,

они также смогут проводить оцепление территорий, жилых помещений, строений и других объектов и “участков местности”. В границах оцепления полиция сможет проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Если же гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу,

полиции предлагают дать право применять оружие при задержании лиц. Причем не только в случаях, когда задерживаемый прикасается к своему огнестрельному оружию, как в действующем законе, но и если он “совершит иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции”.

Отдельный пункт дает полицейским иммунитет от преследования за все, что они совершили при исполнении своих обязанностей. Он говорит, что “сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции”.