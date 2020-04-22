В США первый штат подал иск против Китая из-за коронавируса

22.04.2020, 10:25, Новости дня

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск к властям Китая из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на его сайте 21 апреля.

Иск к правительству КНР, Коммунистической партии страны, чиновникам и ведомствам Китая подан в Федеральный окружной суд Восточного округа Миссури.

По мнению Шмитта, китайские власти скрывали информацию и отрицали факты передачи коронавируса, что привело к пандемии, а также приложили мало усилий для ее сдерживания.

Прокурор заявил, что пандемия непосредственно коснулась Миссури, где тысячи людей заболели, а многие умерли (по данным Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, в штате коронавирусом заразилось 6142 человека, из них 229 скончались).

“Семьи были разлучены с умирающими близкими, малые предприятия закрыли свои двери, а те, кто живет от зарплаты до зарплаты, изо всех сил пытается прокормить семьи”, – сказано в заявлении Шмитта.

Он считает, что китайское правительство должно нести ответственность за свои действия.

Сумма исковых требований не называется.

Газета USA Today сообщила, что Миссури стал первым штатом, который подал иск к Китаю. Издание со ссылкой на экспертов в области права отметило, что подобные судебные процессы “исключительно трудны”, поскольку Китай защищен суверенным иммунитетом. Это принцип в международном праве, в соответствии с которым суверенное государство не подчиняется органам власти других государств.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Университета Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,56 млн человек, 177,5 тыс. из них скончались, 686 тыс. выздоровели.

США занимают первое место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19. Там зарегистрировано более 825 тыс. случаев инфицирования, 45 063 человек умерли.