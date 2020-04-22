“Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин”. Шмыгаль считает, что ограничения продлятся два года

22.04.2020, 10:25, Новости дня

Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, могут продолжаться два года. Такое мнение премьер-министр страны Денис Шмыгаль выразил “РБК-Украина” в интервью, опубликованном 22 апреля.

“Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так, как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере следующих два года”, – сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли условия ограничения в следующие два года, премьер-министр ответил: “В условиях борьбы с коронавирусом”.

“ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин, и мы все вышли и все забыли”, – объяснил Шмыгаль.

По его словам, в других странах, “которые вроде как первую волну” коронавирусной инфекции преодолели, наблюдается вторая волна COVID-19.

“Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях”, – подчеркнул Шмыгаль.

На утро 22 апреля COVID-19 подтвержден у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля (ограничительные меры будут действовать как минимум до 24 апреля). При этом власти уже заявляли о намерении продлить его до середины мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,56 млн, из них 177,5 тыс. умерли, более 686 тыс. выздоровели.