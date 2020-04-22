Коронавирусом в Украине заразилось 1245 медиков

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22.04.2020, 10:25, Новости дня

По состоянию на 22 апреля в Украине 1245 медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Всего в Украине зафиксировано инфицирование 6592 человек, в том числе 467 – за последние сутки. Среди пациентов, которым коронавирусную инфекцию подтвердили за последние 24 часа, – 107 медиков. 

Таким образом, каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине – медицинский работник. 

На прошлой неделе Степанов говорил, что в Украине планируют проводить тестирование на коронавирус всем сотрудникам медицинских учреждений, работающим с больными COVID-19. Тестирования будут проводить раз в пять дней в связи с увеличением количества заболеваний среди медиков.

Высокий процент инфицирования медработников фиксируется в Черновицкой и Винницкой областях, сообщали ранее в Минздраве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,56 млн человек, 177,5 тыс. из них скончались, 686 тыс. выздоровели.

В Украине от коронавируса умерло 174 человека. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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