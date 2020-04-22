 

Высшие чиновники Чечни побрились налысо: вслед за Кадыровым и потому, “что это сделал пророк”

22.04.2020, 10:20, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо, и его примеру в тот же или на следующий день последовали многие чиновники и госслужащие в республике, сообщают Кавказ-Реалии. 

Кадыров в понедельник проводил заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории республики. Местный житель спросил его, не надо ли открыть в республике парикмахерские. На это Кадыров ответил, что было бы неплохо всем постричься налысо. 

Во вторник Кадыров появился на своей странице @za_kra_95 в инстаграме с выбритой головой и еще раз рекомендовал всем постричься, так как “салоны красоты закрыты, да и парикмахеров нет дома”.

“Так делали наши предки, и главное со вторника на среду это делал пророк”, – заявил глава Чечни.

Предложение Кадырова немедленно выполнили многие его подчиненные. Первые лица из местных чиновников также выложили на своих страницах фото и видео с выбритыми головами.

После них инициативу с бритьем голов подхватили и служащие различных структур МВД и Минобороны. Вот какие фото выложил командир СОБР “Терек” подразделения Федеральной службы национальной гвардии в Чечне и личный охранник Рамзана Кадырова Абузайд Висмурадов: 

 

 

В ватсаппе также распространяется указание отдела МВД неназванного района, чтобы все побрили головы. Официально власти Чечни не подтверждаюют существование такого указания. 

В конце января глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов пришел на работу с бритой головой и потребовал от подчиненны последовать его примеру. Почти все члены администрации исполнили его указание.

 



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