 

Трамп просит Гарвард и другие компании с крупными фондами вернуть денежную помощь, выделенную для поддержки бизнеса

22.04.2020, 10:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп просит компании и учреждения с крупными фондами, такие как Гарвардский университет, вернуть деньги, полученные в рамках пакета помощи бизнесу, который столкнулся с трудностями из-за эпидемии коронавируса.

“Я собираюсь просить об этом. Гарвард собирается вернуть деньги. Они не должны были их принимать”, – заявил Трамп.

Президент, в частности, отметил, что у одного из крупнейших университетов страны имеются фонды в размере $40 млрд.

“Я не собираюсь упоминать другие организации. Когда я увидел Гарвард с одним из самых больших фондов в стране, а может быть, и в мире , они должны вернуть деньги”, – добавил президент.

После брифинга Трампа Гарвардский университет обнародовал заявление, в котором отметил, что не просил и не получал никаких средств, предназначенных для малого бизнеса. “Как и большинству колледжей и университетов, Гарварду были выделены средства в рамках Фонда помощи в области высшего образования”, – пояснили в университете, добавив, что все средства будут использованы для оказания помощи студентам.

В конце марта Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн на спасение экономики США в период эпидемии коронавируса. Пакет помощи включал сотни миллиардов долларов для малого бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, и миллиарды долларов на поддержку высших учебных заведений.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Гарвард получит более $8 млн финансирования.

 



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