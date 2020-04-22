Стала известна сумма, затраченная на лечение Анастасии Заворотнюк

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22.04.2020, 10:09, Разное

Отечественная актриса театра и кино, любимица миллионов зрителей Анастасия Заворотнюк, уже несколько месяцев продолжает борьбу с тяжёлым недугом. Недавно стало известно, какую сумму затратила семья на лечение артистки.
Супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышёв, с тех пор, как стало известно о болезни знаменитости, не комментирует тему лечения, не рассказывает о поставленном диагнозе и состоянии жены. Семья вообще предпочитает придерживаться в этом отношении позиции молчания, что в некотором смысле способствовало появлению вокруг ситуации многочисленных слухов и домыслов. При этом стоит отметить, что близкие Заворотнюк не прибегают к сторонней помощи и своими силами находят средства на оплату весьма дорогостоящего лечения. Так, стало известно, что только за курс в ЦКБ семья актрисы заплатила около 2-х миллионов рублей, а в целом за всё время на лечение уже ушло порядка 12 млн. По некоторым данным, Чернышёву даже пришлось продать своё жильё в Ялте, информирует «КП».

Ранее один из друзей семьи Анастасии Заворотнюк рассказал, что из разговора с Чернышёвым узнал о самочувствии актрисы. Сейчас она находится дома, общается с близкими, продолжает терапию и идёт на поправку, но рецидив не исключается, а о полном выздоровлении пока речь не идёт.



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