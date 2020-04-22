Xiaomi продемонстрировала ещё одну особенность MIUI 12

22.04.2020, 10:09, Разное

Разработчики из корпорации Xiaomi намерены в ближайшее время выпустить новую версию фирменной оболочки MIUI 12. Среди нововведений стоит выделить различные стили для «всегда включенного» экрана разблокировки.

Накануне в Сети появились сведения о дате анонса и подробности о тёмном режиме Dark Mode 2.0. Теперь же представители китайской компании рассказали поклонникам о новом стиле «всегда включенного» дисплея. Существует большое количество вариантов настройки, а основой самой системы является фреймворк MAML. Всего должно появиться «не менее тысячи» стилей оформления: тексты будут иметь различные эффекты или разные картинки.

При этом, базу данных всё равно планируют расширять – добавлять нелинейную анимацию или визуальные эффекты, зависящие от времени и погоды. Стоит напомнить, что MIUI 12 официально анонсируют уже в начале следующей недели.