 

Xiaomi продемонстрировала ещё одну особенность MIUI 12

22.04.2020, 10:09, Разное

Разработчики из корпорации Xiaomi намерены в ближайшее время выпустить новую версию фирменной оболочки MIUI 12. Среди нововведений стоит выделить различные стили для «всегда включенного» экрана разблокировки.
Накануне в Сети появились сведения о дате анонса и подробности о тёмном режиме Dark Mode 2.0. Теперь же представители китайской компании рассказали поклонникам о новом стиле «всегда включенного» дисплея. Существует большое количество вариантов настройки, а основой самой системы является фреймворк MAML. Всего должно появиться «не менее тысячи» стилей оформления: тексты будут иметь различные эффекты или разные картинки.

При этом, базу данных всё равно планируют расширять – добавлять нелинейную анимацию или визуальные эффекты, зависящие от времени и погоды. Стоит напомнить, что MIUI 12 официально анонсируют уже в начале следующей недели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В РФ стартовал предзаказ на планшет Huawei MatePad Pro

03.03 / Источник: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro дебютируют в середине апреля

13.02 / Мнение: О лучшем времени, чтобы купить квартиру нахаляву

17.04 / Мнение: На кого пойти учиться в Германии?

13.03 / Samsung бесплатно дезинфицируют фирменные смартфоны в России

13.02 / На официальном сайте Apple показали iPhone без «чёлки»

11.04 / Общество: Врачи рассказали, как борются в больницах с коронавирусом

06.04 / Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

02.04 / Личное: Бараны, часть 2

18.03 / Настольная лампа Xiaomi MIJIA Lite обеспечит надлежащий уход за зрением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска