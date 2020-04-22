ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

22.04.2020, 10:08, Новости дня

ФСБ предотвратила попытку подростка организовать вооруженное нападение на школу в Тюменской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Тюменской области, который готовил вооруженное нападение на одно из учебных заведений региона, передает ТАСС.

Отмечается, что у подростка изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

«Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей», – добавили в ведомстве.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.