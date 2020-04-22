 

США развязали кампанию по обвинению Сирии в неспособности противостоять коронавирусу

22.04.2020, 10:08, Новости дня

США развязали кампанию по обвинению Дамаска в неспособности эффективно противостоять коронавирусу в Сирии, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

«Считаем, что предложенный ООН документ разработан под влиянием Соединенных Штатов, развязавших информационно-пропагандистскую кампанию по обвинению Дамаска в неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в республике. Очевидно, что доставка гуманитарной помощи в лагерь необходима американской стороне исключительно для достижения своих корыстных целей: обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им НВФ, что позволит и дальше затягивать процесс расформирования «Рукбана», – передает РИА «Новости» сообщении штабов

Отмечается, что пункт приема людей в районе Аль-Ваха оснащен всем необходимым для карантинного ожидания жителей «Рукбана» перед их транспортировкой в центры временного размещения в провинции Хомс.

Кроме того, учитывая критическую гуманитарную обстановку в лагере беженцев «Рукбан», и с целью изучить реальную ситуацию с распространением в нем COVID-19 МИД Сирии направил в адрес ООН официальный запрос на проведение в лагере оценочной медицинской миссии.

Напомним, в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу в условиях пандемии.



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