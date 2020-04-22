 

Люди, от которых пахнет табачным дымом, опасны для здоровья окружающих

22.04.2020, 9:54, Разное

Частицы сигаретного дыма могут оставаться на одежде и теле курильщиков, а затем выделяться в окружающую среду. Даже в помещениях, в которых не курят, концентрация вредных продуктов сгорания табака может оказаться достаточной, чтобы угрожать здоровью людей. Это показало новое исследование, которое было опубликовано в Science Advances.

Третичным курением называют воздействие на людей компонентов табачного дыма, которые остаются на стенах, мебели, одежде и других предметах. В комнате, где никто не курил, можно подвергаться воздействию многих опасных химических соединений, в зависимости от того, кто находится в ней или посещал ранее, выяснили ученые.

Люди часто переносят третичные дымовые частицы из одной среды в другую, указывает Дрю Джентнер (Drew Gentner), руководитель исследования. Он отмечает, что говорить о защищенности чьего-либо здоровья от потенциального воздействия сигаретного дыма нельзя, даже если люди не подвержены пассивному курению.

С помощью высокочувствительных приборов ученые в течение недели отслеживали в концентрацию органических соединений в воздухе кинотеатра, в котором никто не курил 15 лет. Разнообразие летучих органических соединений, которые содержатся в табачном дыме, резко возрастало с приходом зрителей.

Увеличение было незначительным для фильмов с рейтингом G (без возрастных ограничений), в отличие от фильмов с рейтингом R (дети до 17 не допускаются без взрослых).

Выбросы опасных для здоровья веществ оказались эквивалентными вредному воздействию от 1 до 10 сигарет при пассивном курении в течение одного часа. Они достигали максимума в воздухе с приходом зрителей и постепенно уменьшались с их уходом, но не исчезали полностью. Как правило, в пустом кинотеатре оставалось постоянное загрязнение в последующие дни.

По словам исследователей, химические вещества не полностью остаются в воздухе, а адсорбируются на различных поверхностях. Они обнаружили преобладание азотсодержащих соединений (в частности, никотина), которые мигрировали от людей к поверхностям внутри помещений.

Ученые отметили, что кинотеатр, где проводилось исследование, современный, большой и хорошо проветриваемый. В помещениях, которые хуже проветриваются (общественном транспорте, барах, офисах и домах), аналогичные выбросы третичного дыма, вероятно, приведут к значительно более высоким концентрациям многих из этих соединений.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В московской аптеке жестоко избили научного сотрудника РАН

16.04 / Инженеры MIT создали устройство для контроля за сновидениями

17.04 / Жена Тома Хэнкса об ужасах коронавируса: Мышцы превратились в лапшу

16.03 / Готовящийся к дебюту iPhone 12 протестировали в бенчмарке Geekbench

13.02 / Королева Елизавета II вернулась в Лондон из отпуска

07.03 / Мнение: О наползающей катастрофе и стопроцентном её виновнике

20.04 / MIUI 12 может обзавестись дополнительными сертификатами от TÜV Rheinland

12.03 / Мнение: Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

12.02 / Наука: В останках динозавра обнаружили следы болезни, которая встречается до сих пор

26.03 / «Люди бросятся снимать наличку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска