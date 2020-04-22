В ВОЗ дали совет находящимся на самоизоляции

22.04.2020, 9:53, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала на своем примере, как можно организовать день во время самоизоляции, а также посоветовала, как укреплять иммунитет и обезопасить себя от заражения коронавирусом.

«Я строго соблюдаю самоизоляцию, как и весь персонал ВОЗ. Если есть необходимость в прямых встречах, тогда я полностью соблюдаю физическое дистанцирование, включая гигиену рук. То же самое я делаю при необходимых покупках продуктов», – передает ТАСС сказала Вуйнович.

Она также поделилась, как можно сочетать рабочий день с физической активностью.

«Я разделила свой рабочий день на несколько блоков, поскольку рабочее время иногда составляет до 16 часов в сутки. Каждые два часа я делаю 10-минутный перерыв для физических упражнений. В течение 45 минут хожу по квартире со счетчиком шагов, чтобы сделать как минимум 8 тыс. шагов в день. Я также делаю определенные легкие упражнения против остеопороза два раза по 15 минут в день. Я очень осторожна с едой, так как дома легко добраться до различных снэков», – сказала она.

По ее словам, общение с друзьями и семьей в онлайн-формате позволяет оказывать друг другу поддержку в сложившихся обстоятельствах.

«Я смотрю новости и ТВ в определенное время, только чтобы получить самую свежую информацию», –- добвила Вуйнович.

Отвечая на вопрос, может ли употребление определенных продуктов снизить риск заражения, представитель ВОЗ подчеркнула: «Сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, снижение потребления соли и сахара очень важно для общего здоровья и иммунитета, но не рассматривается как средство профилактики заражения коронавирусом».

При этом дополнительный прием витаминов, в том числе витамина D, нужно согласовывать с врачом.

«Лучше всего проконсультироваться по телефону с вашим лечащим врачом. Витамин D следует принимать по назначению врача, так как он может иметь негативные последствия для здоровья при передозировке», – предупредила Вуйнович.

А вот употребление крепкого алкоголя не поможет обезопаситься от заражения.

«Абсолютно нет, употребление алкоголя опасно по многим причинам. Это опасно, так как алкоголь снижает иммунитет, что увеличивает уязвимость для COVID-19». Вуйнович в этой связи рекомендовала ознакомиться с «Руководящими принципами ВОЗ в отношении употребления алкоголя и COVID-19» , – сказала Вуйнович.

Отвечая на вопрос, нужно ли дезинфицировать, например, продукты из магазина, она обратила внимание, что «хорошая гигиена и обработка всех предметов, поступающих извне в ваш дом, в любом случае очень важна».