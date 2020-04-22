«Один день из жизни в карантине»: Супруга Хабенского нашла мужа в стиральной машине

22.04.2020, 9:53, Разное

Актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова, супруга киноактёра и режиссёра Константина Хабенского, на странице в Instagram разместила небольшой юмористический ролик из рубрики «Один день из жизни в карантине». На протяжение всего видео артистка пытается найти мужа, а он в итоге оказывается в весьма неожиданном месте – стиральной машинке.

В первых кадрах ролика Ольга Литвинова в куртке, вязаной шапке и с шарфом на шее обещает подписчикам показать, как проходят у семьи дни в период карантина. Начинается утро с поиска супруга и в этом же режиме день длится до самой ночи. Литвинова ищет Константина Хабенского на приусадебном участке, в хозпостройках, автомобиле и даже в мешках с мусором. Вечером с факелом в руках она всё ещё ходит по двору со словами: «Константин Юрьевич, вы где?». Дочь пары Александра тоже участвует в поисках отца, помогая матери. В результате оказалось, что Хабенский, вероятно, мечтая об окончании карантина, спрятался в стиральной машинке, представляя себя одетым в скафандр космонавтом, находящимся на орбите Земли.

В комментариях большинство фолловеров благодарят Литвинову и Хабенского за позитивное видео, подарившее прекрасное настроение. Подписчики просят пару не останавливаться и продолжать записывать ролики о «карантинных днях».