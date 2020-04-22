Рекомендации Минздрава привели к росту спроса на соль

22.04.2020, 9:48, Новости дня

О резком росте спроса на пищевую соль со стороны дистрибуторов в апреле рассказали в «Руспродсоюзе» (включает крупнейшего российского производителя оренбургскую «Руссоль»). Там это связывают с рекомендациями Минздрава по профилактике COVID-19, где в том числе предлагается использовать соляной раствор, сообщили СМИ.

По словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам после этого увеличилось на 20% и продолжает расти, пишет «Коммерсант».

Это уже второй резкий всплеск спроса на соль за последнее время. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее подсчитывали, что вместе с ажиотажным потреблением круп, сахара и замороженной продукции продажи соли с 9 по 22 марта подскочили в 19,7 раза.

Как отмечает директор «Руссоль – Северозапад» Александр Коломеер, после закупок соли впрок потребители не будут приобретать товар какое-то время, но использование продукта в соляных растворах может дать дополнительный прирост продаж на какой-то период.

В Auchan заявили, что с 9 по 13 апреля был рост спроса на соль на 15%, после чего потребление вернулось к обычному уровню. В «Ленте» говорят, что повышенный спрос на соль наблюдался в период массовых закупок, а сейчас ситуация спокойная. В X5, «Магните» и Metro на вопросы не ответили.

Напомним, Министерство здравоохранения назвало поваренную соль одним из рекомендованных средств для профилактики коронавируса.

Напомним, Министерство здравоохранения назвало поваренную соль одним из рекомендованных средств для профилактики коронавируса.