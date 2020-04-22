Определен процент потерявших работу из-за коронавируса американцев

22.04.2020, 9:30, Новости дня

Более 40% взрослых американцев заявили, что они или кто-то из их семьи потеряли работу или столкнулись с сокращением заработной платы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Согласно данным опроса, 28% взрослых американцев заявляют, что они или кто-либо из членов их семьи были уволены или потеряли работу из-за вспышки коронавируса, 33% говорят, что они или кто-то из членов их семьи столкнулся с сокращением зарплаты «из-за снижения количества часов работы или спроса на их работу». В общем, 43% респондентов заявили, что столкнулись с одной из или обеими проблемами, передает РИА «Новости».

Как отмечает центр, эти цифры значительно выросли по сравнению с данным тремя неделям ранее. В то время о потере и сокращении заработной платы заявляли 20 и 27% опрошенных соответственно.

Из результатов опроса также следует, что подобные проблемы распределяются неравномерно среди разных групп американского населения

«Взрослые латиноамериканцы чаще, чем белые или чернокожие говорили, что они или кто-то из членов их семьи столкнулись с потерей работы или заработной платы из-за вспышки коронавируса», – говорится в опросе.

Примерно шесть из десяти латиноамериканцев (61%) говорят, что это произошло в их семье, по сравнению с 44% чернокожих и 38% белых. Также отмечается, что подобные проблемы больше всего коснулись работающих американцев с низким уровнем дохода (52%).

Авторы опроса также поинтересовались у респондентов, есть ли у них денежные резервы, которые могут помочь им справиться с временными экономическими трудностями. 53% опрошенных заявили, что у них нет сбережений «на случай чрезвычайных обстоятельств или «черный день», которые покрывали бы их расходы в течение трех месяцев в случае болезни. При этом из них только 28% заявили, что смогут покрыть свои расходы в течение трех месяцев, занимая деньги.

Что касается финансовой помощи от правительства США, около 54% взрослых американцев говорят, что они, скорее всего, будут использовать большую часть денег для оплаты счетов. Более 20% говорят, что сохранят эти деньги, а 14% заявили, что оплатят долги.

Результаты опроса также свидетельствуют, о том, что личный опыт американцев сказывается на их общей оценке состояния экономики США. Только 23% взрослых в настоящее время оценивают национальные экономические условия как отличные или хорошие, по сравнению с 57% в начале 2020 года.

Онлайн-опрос проводился в период с 7 по 12 апреля, в нем приняли участие 4917 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,1%.

За минувшие сутки в США скончались свыше 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом. В общей сложности в стране зафиксировано 824 тыс. 147 случаев заболевания, США лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.