Назван наиболее вероятный способ заражения коронавирусом

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22.04.2020, 9:30, Новости дня

Ученые немецкого Института вирусологии выяснили, что практически единственным способом передачи коронавируса является долгое и близкое общение с заболевшим коронавирусом.

В течение последних недель вирусологи проводили масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где было выявлено более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей, передает РБК.

Ученые не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. Они брали образцы с дверных ручек, телефонов, туалетов, но так и не смогли на их основе «культивировать» вирус в лаборатории.

В результате в институте пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала.

Отмечается, что ранее главный внештатный эпидемиолог РФ Николай Брико заявил, что коронавирус на воздухе в большинстве случаев погибает за полчаса, максимум – за три часа, потому он не может перемещаться по воздуху и вызывать массовое заражение людей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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